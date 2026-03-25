テレビ大阪は２５日、大阪市内の同局で春の改編会見を行い、４月１日から「開局４５周年記念テレビ大阪ネクストＩＰプロジェクト制作費総額１億円ナナめ上のコンテンツ企画募集！」を実施することを発表した。プロジェクトではこれまで社内のみで行われていた企画募集を社外からも募り、開局４５周年を迎える１０月以降、毎月１つのペースで新企画をテストする予定。１企画につき２００〜１０００万円の制作費を想定して