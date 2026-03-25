【その他の画像・動画等を元記事で観る】2022年より「電撃文庫」(KADOKAWA刊)にて刊行スタートした、『ソードアート・オンライン』、『アクセル・ワールド』の著者・川原 礫によるMR≪複合現実≫の世界を舞台とした完全新作『デモンズ・クレスト』（原作：川原 礫、原作イラスト：堀口悠紀子）が2026年にアニメ化！本作のティザーPVと、ティザービジュアル、制作スタッフが公開された。さらに、主人公の芦原佑馬役には白石晴香、双