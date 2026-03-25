元俳優の高知東生さんが2025年3月24日にXを更新。コンビニでサンドイッチを万引きしたとして逮捕され、勾留されていると報じられている元タレントの坂口杏里容疑者の件について言及した。「どんな仕事に向くか検討してみたらどうか？」坂口容疑者は今月17日、都内のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチを万引きした疑いで現行犯逮捕され、24日時点でも勾留されていると報じられていた。高知さんは同日にXでこの件について