元大阪府知事・元大阪市長の松井一郎氏が、２５日に放送されたラジオ大阪のレギュラー番組「藤川貴央のちょうどえぇラジオ」（月〜木曜・前９時）に出演。来春の統一地方選で、立憲民主党と公明党がそれぞれ別々の独自候補者を擁立することを決めたことについて「（中道改革連合は）そもそも無理があった」との旨を述べた。２月の衆院選で両党の候補者は、打倒与党のために「中道改革連合」を結成したが、結果は惨敗。参院議員