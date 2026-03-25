ファルコンＳをレースレコードで快勝したダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は放牧を挟み、ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）に向かうことが分かった。管理する福永調教師が２５日、明かした。マイル戦は昨年の朝日杯ＦＳ２着以来の出走となるが、福永調教師は「ファルコンＳは、休み明けで気負いもあったし、いつもよりうるさかった。１４００