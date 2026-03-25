巨人は、今季のキービジュアルとキャッチコピー「ＨＥＲＯＩＳＨＥＲＥ！」を使用したグッズを、２７日から発売すると発表した。巨人公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。「ＨＥＲＯＩＳＨＥＲＥ！」には、“この場所、この瞬間”において躍動するすべての存在がヒーローになり得るという理念が込められている。ビジュアルは、個々の選手