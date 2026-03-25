「議論の対象は2案」日米首脳会談も乗り切り、依然として高支持率を保っている高市早苗首相だが、そんな彼女にも“アキレス腱”が存在するという。「女性天皇」を巡る“変節”だ。識者は、対応次第で高市内閣は大きな傷を負うことになると指摘する。＊＊＊【写真を見る】「ダル着で公園4カ所はしご」表情に疲れがにじむ眞子さん安定的な皇位継承に向けた与野党協議が、4月にも再開されることになった。高市首相は今国会で