女優の松本まりかが２５日、都内でポップアップイベント「ＥｎｇｌｉｓｈＰｅａｒＦｅｓｔｉｖａｌ」に登場した。英国発のフレグランスライフスタイルブランド「ジョーマロンロンドン」のポップアップイベントが２６日から３日間開催。松本は店内に入店した時を振り返り、「扉を開けた瞬間からわくわくするような新しい春の始まりみたいなで、ちょっとお祭りな感じもあった」と笑みを浮かべた。４月を目前とし、新生活