ロッテのサブロー監督は25日、ZOZOマリンでの全体練習後に取材に応じ、種市篤暉投手が今週中にもブルペンでの投球練習を再開することを明かし、開幕3カード目のソフトバンク3連戦（ZOZOマリン）か、4カード目のオリックス3連戦（京セラD）に先発させることを示唆した。種市は侍ジャパンの一員としてWBCに出場。本来の先発ではなく、中継ぎとして起用されたこともあり、調整が遅れている。種市の状態について「100％ではないっ