俳優の山下美月（26）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。【全身ショット】綺麗…！ホワイトドレスで登場した山下美月ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した山下は、美