SnowMan岩本照が25日、東京・有明の新エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の劇場・EXシアター有明（来月25日開場）で行われたオープニングラインナップ発表会に出席した。9月にミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」で主演。自らの意思とは関係なく過去や未来を行き来してしまうタイムトラベラーを演じる。「ある女性との出会いにより人生に変化をいただきながらも、時間に翻弄（ほんろう）されながら自