『ねえ、最近みよちゃんたちと遊ばないの？』何気ない問いかけに、小6の娘はあからさまに表情を曇らせました。仲良しグループから外れ、別の友達の前で無理して笑顔を作る不自然な姿。いじめを確信した私は、娘を守るため事実を伝える決意をしますが…子ども同士のトラブルから、親同士の泥沼の争いへ。話の通じないモンスターペアレントから、愛する娘をどう守り抜く――？＞＞ 【まんが】小6の娘がいじめにあってる？(ウーマンエ