【懺悔48～52】 3月25日公開 懺悔48～52を読む 【拡大画像へ】 フレックスコミックスは、山本アリフレッド氏によるマンガ「力技のシスター」の懺悔48から懺悔52までをCOMICメテオにて公開した。公開期間は4月8日まで。 今回は、浜辺に遊びに来たシスターたちのもとに、さまざまなトラブルが舞い込んでくるエピソードや、シスターの夢の中をベルフェゴ