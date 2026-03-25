【番外編6】 3月25日 公開 番外編6を読む 【拡大画像へ】 フレックスコミックスは3月25日、ねこ末端氏によるマンガ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」番外編6をCOMICメテオにて公開した。 ましろが三島さんから、大鷺とえまのどちらが好きなのか聞かれる。それに対し、普段の言動からは想像できない“よさげ”な返答をするのだが……。 「嘘彼氏でもいいからとにかくシ