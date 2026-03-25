3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、敵地アメリカン・エアラインズ・センターで行われたダラス・マーベリックス戦を延長の末に137－131で制し、連敗を3でストップさせた。 ただ、この試合の延長終盤にモーゼス・ムーディーが負傷退場。翌25日のMRI検査の結果、左ヒザの膝蓋腱断裂とウォリアーズは発表しており、今シ}