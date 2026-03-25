神戸製鋼所が反落。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は２４日、同社株の投資判断を３段階の真ん中の「イコールウエート」から最下位の「アンダーウエート」に引き下げた。目標株価は２１００円から１７００円に見直した。２６年度に向けて独自の増益要因に乏しく減配リスクもあることを警戒している。また、同証券では、業界投資判断を３段階評価の最下位にあたる「Ｃａｕｔｉｏｕｓ」に引き下げ