エスケイジャパンが後場に入りカイ気配となっている。正午ごろ、２６年２月期の期末配当予想を普通配当２３円から同２９円へ増額修正した。年間配当は４７円（前の期２７円）となり５期連続増配となることから、株主還元姿勢を評価する買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PRESS