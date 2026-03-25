「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日正午現在で東洋エンジニアリングが「売り予想数上昇」２位となっている。 ２５日の東証プライム市場で、東洋エンジが３日ぶりに反発。同社は海底からレアアースを含む泥を回収するシステムの開発に関わっており、南鳥島近海でのレアアースの試験採掘で一気に人気化した。ただ、１月１６日に８７６０円の高値をつけた後は下値を探る展開が続