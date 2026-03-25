千葉銀行が続伸している。午前１１時３０分ごろに自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。上限を１０００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．４３％）、または１５０億円としており、取得期間は４月１日から６月３０日まで。資本効率の向上を通じて株主への利益還元の充実を図ることが狙いとしている。 出所：MINKABU PRESS