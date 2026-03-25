ポラリス・ホールディングスが後場上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４６６億円から４７０億円（前期比６８．６％増）へ、営業利益を３６億円から３７億円（同３２．０％増）へ、純利益を２６億円から４０億円（同５３．２％増）へ上方修正したことが好感されている。 ホテル運営事業で前回予想発表直後に中国政府による渡航自粛の発令があり、一部のホテルで