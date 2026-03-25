光村印刷が続伸している。２４日の取引終了後に、保有する投資有価証券の一部を売却したことに伴い、２６年３月期第４四半期に投資有価証券売却益１１億４９００万円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、２６年３月期業績に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS