「とりとブロッコリーのクリーム煮」【画像で見る】ブロッコリーを下ごしらえしておけば約12分でできあがり「とりとブロッコリーのクリーム煮」」帰ってから夕食はなるべく短時間で作りたい！レンジでブロッコリーの下ごしらえをしておけば、当日の調理時間を短縮することができます。下ごしらえしたレンチンブロッコリーはそのまま食べられるのも嬉しいポイント。教えてくれたのは…▷郄山かづえさん料理研究家。分か