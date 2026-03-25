株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、レンズ一体型デジタルカメラ「RICOH GR IV」シリーズ専用アクセサリーを3月9日（月）に発売した。 ラインアップは操作性を高める「サムレスト」、ドレスアップアイテムの「メタルリング」、49mm径のフィルターが装着できる「アダプターチューブ」、アダプターチューブと併用する「レンズフード」の4製品。 いずれも