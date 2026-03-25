白菜1/4をとことん使った“カサ増し”とり肉のおかず【バリエ15品】和・洋・中、何にでも使える白菜のおかず白菜は食物繊維が豊富で水分が多く、低カロリーな食材なので、実はダイエットにもってこいの食材。とり肉とあわせればさらに満足度の高いおかずが完成します。どんなジャンルにもマッチする白菜を1/4サイズたっぷり使ったおかずを2つご紹介します！■とり肉と白菜の煮ものしょうがで味を引き締めるのがコツしょうがで味を