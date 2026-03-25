鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が自身のインスタグラムを更新。「最近」と綴り、オフショットを公開した。私服姿でお店の前に立つ姿や湯気の立つ美味しそうな料理、青空が広がる風景などのほか、試合中にコーナー付近で身体を張ってキープする写真には、人気漫画の一コマが添えられている。 この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。「カッコよすぎる漢やな」「いいなぁ優磨かっこいいなぁ」「いつもイケメン」「