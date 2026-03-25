【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月14日・15日・16日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセおよび大阪・万博記念公園にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の第3弾追加アーティストが発表された。 ■JENNIEは東京8月14日、大阪8月16日に出演 東京8月14日・大阪8月15日には、アイルランド出身の実力派シンガーソングライター・DERMOT KENNEDY、4月発売の新作にも期待が高まるHOLLY HUMBERSTONE、