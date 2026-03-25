嵐の公式Instagramにて、2014年5月28日にリリースされた「誰も知らない」のジャケットが公開された。 【写真】カラフルなスーツを纏った嵐【動画】黒スーツでクールに踊る嵐「誰も知らない」MV ■松本樹、二宮和也、櫻井翔は外ハネヘアに！ 「誰も知らない」は、大野智が主演を務めたTVドラマ『死神くん』（テレビ朝日系）の主題歌。公開された通常版のジャケットでは、5人がカラフルなスーツを