萬世電機 [東証Ｓ] が3月25日後場(13:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は200円(前期は130円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2026年に創業80周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位のご支援の賜物と心から感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様への感謝とご支援にお応えするため、期末配当予想につきましては普