25日13時現在の日経平均株価は前日比1410.63円（2.70％）高の5万3662.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1459、値下がりは102、変わらずは18と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を231.31円押し上げている。次いでＳＢＧ が220.61円、東エレク が187.52円、フジクラ が56.82円、東京海上 が46.13円と続く。 マイナス寄与度