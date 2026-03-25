25日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝158円80銭前後と、前日午後5時時点に比べ31銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円27銭前後と28銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース