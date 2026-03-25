MLB公式サイトは24日（日本時間25日）、「2026年に野球界最高の賞を獲得するのは誰か？」と題した記事を公開。新シーズン開幕を前に各リーグのMVPやサイ・ヤング賞、新人王などを予想している。中でも注目されるのがMVPの予想で、両リーグを代表するスター選手が名を連ねている。 ■2シーズンは二大スターが独占 MLB公式サイトのテオ・デローサ記者が公開した記事では、最初の項目にM