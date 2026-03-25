ふるさと納税の仕組みを活用して鹿児島市にある3つの大学を応援する取り組みが4月から始まります。会見を開いたのは、鹿児島市と鹿児島市にある鹿児島大学、鹿児島国際大学、志學館大学、IT企業のSCSKの関係者です。鹿児島市は3つの大学が取り組む地域課題の解決や若者の流出の抑制についてのプロジェクトを支援するため、4月から「大学応援ふるさと納税」の寄付の募集を始めます。寄付にはSCSKが運営する専用のサイトを使い