中国・四川省の成都天府国際空港で高齢者の一行がエスカレーターを逆行する様子が撮影され、批判の声が上がっている。中国メディアの新京報などが伝えたところによると、この様子が撮影されたのは今月23日。映像には、高齢の女性数人が上りエスカレーターを逆行する形で下っている様子が映っている。女性らは目前まで来ている下の階になかなか到着することができず、必死で下り続けている。周囲には女性らの様子を眺める人やスマー