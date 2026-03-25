◇オープン戦ドジャース0─3エンゼルス（2026年3月24日ドジャースタジアム）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が24日（日本時間25日）、本拠でのエンゼルスとのオープン戦に6回から3番手で登板。4イニングを無安打無失点5奪三振と完全救援し、デーブ・ロバーツ監督（53）も絶賛した。0─3の6回からマウンドに上がり、この回を3者凡退に封じると、7回も3人で相手打線を打ち取った。8回は3者連続三振と、先