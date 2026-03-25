女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、第124話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞雨清水トキ（郄石あかり）はイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）から、レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）の回顧録を書くよう依頼された。しかし、後悔の念から何も語ることができない。夫の人生を台無