山田涼介さん、山下美月さん、鈴木愛理さん、岩瀬洋志さんらが、ジョー マローン ロンドンの『English Pear Festival』フォトコールに登場しました。【写真を見る】【 鈴木愛理 】自分を信じ「前進あるのみ」モットー明かし新生活を応援「英国の春の果樹園」を舞台とした今回のポップアップを訪れ、鈴木さんは?私も実際に昨年ロンドンに1か月留学に行っていたんですけど、その時に感じた芝生だったり自然だったりお花だったりって