タレントの若槻千夏（41）が、24日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。お世話になった大物お笑いタレントの存在を明かした。カプセルマシンから引いたお題に沿ったトークを基に心理学の観点から心の内を分析する「心理テストーク」。ゲストのM！LK・塩崎太智が引いたテーマは、「お世話になりまくった先輩」だった。若槻は「バラエティーにここまで出させてもらったのは100％さんま