◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦智弁学園（奈良）2―1神村学園（鹿児島）（2026年3月25日甲子園）智弁学園（奈良）が神村学園（鹿児島）との延長10回の激闘を制し、5年ぶりの8強入りを果たした。1点を追う8回1死三塁から逢坂悠誠（2年）の中犠飛で追いつき、無死一、二塁から始まる延長タイブレークの10回1死満塁から太田蓮（2年）の中犠飛で勝ち越した。投げては、今秋ドラフト候補に挙がる最速149キロ左腕