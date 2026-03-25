大阪市の繁華街の路上で地下に敷設された管が隆起した問題で、市は25日、現場付近の国道423号（新御堂筋）の交通規制を午後3時から全面解除すると発表した。地上道路の一部で車線を減らす規制を続けていた。市は隆起が見つかった11日から新御堂筋の交通規制を実施。現場の上を通る高架道路は13日、地上道路の一部は17日に規制を解除した。24日には管の地上に露出した部分を切断していた。隆起したのは下水道工事現場の地下に