北海道・厚岸（あっけし）町の中心部に22日、角に太いロープが何重にも絡まったエゾシカが現れた。町によると、同様のシカが少なくとも2頭確認されているという。ロープを外そうとすると暴れる可能性があるため、春に角が自然に抜け落ちるのを待つのが最善の策だという。角にぐるぐる巻きに絡まる太いロープ22日、北海道・厚岸町でカメラがとらえたのは、町の中心部に現れたエゾシカだ。しかし、その姿には違和感がある。立派に生