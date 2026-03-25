タレント明石家さんま（70）が24日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。最終回を迎えた同番組について言及した。番組冒頭、歴代ゲストを振り返るEXITの背後に現れサプライズ登場し、2人を驚かせた。兼近大樹は「僕、今までお笑いの世界入って、いろんなドッキリ受けてきましたけど、今日が一番ビックリした」と語った。さんまは「今日はゲストなしやと思ってたんや」と聞くと、りんたろー。は「そうですね。2人でトークなんだ