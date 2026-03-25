Image: miss.cabul / Shutterstock.com AIの言うことなら素直に聞ける、のか。Meta（メタ）のマーク・ザッカーバーグCEOは、Metaの全面的なAI化に向けて着々と新体制の準備を進めており、従業員の「自動化」も積極的に導入しています。ウォール・ストリート・ジャーナル紙（WSJ）の報道によると、ザッカーバーグ氏は経営陣レベルの意思決定を担うパーソナルAIエージェントの開発にも着手して