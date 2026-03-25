●月9のシンボル的作品を29年ぶりリメイク lead=『東京ラブストーリー』(フジ系、FODで配信中)は、今なお語られることの多い月9ドラマのシンボル的な作品だが、20年にFODなどの配信ドラマとして29年ぶりにリメイクされていた。令和の20年版は平成の91年版とどこが違い、どんな見どころがあるのか。できるだけネタバレを避けながらその本質をドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。19日にドラマ『102回目のプロポーズ』(FOD)の配