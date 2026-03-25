漫才コンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で所属事務所・タイタンの社長の太田光代氏が2026年3月25日にXを更新。「戦争反対」と声を上げることがなぜ「駄目になったの？」と訴えた。「それって誰が扇動してるの？」発端となったのは、光代氏が同日に投稿した「私は戦争に反対です」というポスト。光代氏は、「エンタメ業界は、戦争に反対という認識をしています」と自身の認識を明かした。また、「戦争に賛成したらクリエイター達はど