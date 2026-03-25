映画「スーパーマン」シリーズで知られる女優のヴァレリー・ペリンさんが、23日、2015年に診断されたパーキンソン病との闘病生活の末、米カリフォルニア州ビバリーヒルズの自宅で亡くなった。82歳だった。 【写真】すでに亡くなっている「スーパーマン」主演俳優事故で下半身不随になっていた 長年のパートナーであるステイシー・サウザーさんは