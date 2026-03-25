グレーチング3枚（総額約6万円相当）が盗まれた／提供：津山市 津山市は25日、津山市志戸部の市道に設置していたグレーチング3枚（被害総額約6万円相当）が盗まれていることが分かったと発表しました。 市によりますと、盗まれたグレーチングは、住宅地と道路の間の溝をふさぐ蓋として設置されていたものです。現在は市がカラーコーンを置き注意喚起をしているということです。 23