東海地方は、今日25日(水)午後は、広く雨が降るでしょう。桜(ソメイヨシノ)の開花を促す雨になる見込みです。この先、お花見日和はいつになるのか、お伝えします。今日25日(水)桜には恵みの雨に今日25日(水)は、低気圧が南の海上を発達しながら東へ進む見込みです。東海地方は、すでに湿った空気が入っているため、所々で雨が降っています。午後は、広い範囲で雨が降るでしょう。夜にかけて、雨が降り続く所が多い見込みです。発