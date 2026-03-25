Hangzhou Dangbei Network Technology(Dangbei)は、Dangbei製品を最大35％ OFFで購入できる「春のセールキャンペーン」を、3月26日から4月6日までAmazonと楽天市場で実施する。期間中は最大300型を投写できる4Kレーザープロジェクター「Dangbei MP1 Max」の場合、通常価格293,000円から35％ OFFの189,801円で購入できる。 「引っ越しや在宅時間の増加など、新生活が始まる春を機に、高画質・洗