ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２５日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは今月２７日から日本のプロ野球が開幕することに触れ「いよいよ開幕ということで、このシーズン恒例のプロ野球解説者の順位予想が出ています」とスタジオでスポーツニッポンと日刊スポーツの解説者による順位予想の紙面を紹介した。その上でセ・リーグは「やっぱりタイガースが強