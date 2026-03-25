◆ファーム・リーグ巨人―西武（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２５日、ファーム・リーグ・西武戦のスタメンを発表した。先発は田中将大投手。１軍の開幕ローテ入りが決定的な右腕は、４月１日の中日戦（バンテリンドーム）での先発が見込まれている。この日は小林誠司捕手とバッテリーを組む。打線は１軍から試合参加の門脇誠内野手が「１番・二塁」、丸佳浩外野手が「３番・中堅」で出場し、２７日からの